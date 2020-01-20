الأحمدي: منتدى الرياض الاقتصادي منصة فكرية لتناول القضايا الاقتصادية

قالت: أسهَمَ في إثراء الطرح ودعم الحراك التطويري في مختلف المجالات التنموية

قالت عضو مجلس الشورى عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي الدكتورة حنان الأحمدي: إن المنتدى منذ انطلاقه عام 2001 عَمِل لكي يكون منصة فكرية وعلمية لتناول القضايا الاقتصادية المؤثرة على مسيرة التنمية في المملكة؛ مبينة أن المنتدى من خلال دراساته المختلفة في دوراته السابقة، أسهَمَ في إثراء الطرح ودعم الحراك التطويري في مختلف المجالات التنموية عبر 49 دراسة؛ خاصة فيما يتعلق بالمنظومة التشريعية والقضائية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية وكذلك سبل الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تمتلكها بلادنا ومتغيرات سوق العمل ومشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ودراسات الطاقة البديلة والاستثمار والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ومكافحة الفساد.

وبيّنت "الأحمدي" أن المنتدى يمثل عبر مسيرته الغنية نموذجًا حيًّا للدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمؤسسات الوطنية الرائدة في تعزيز الحراك الفكري والعلمي الهادف لدعم القضايا الاقتصادية ذات البعد الاستراتيجي التي تؤثر على الاقتصاد وعلى تطوره ونموه ومكانته في منظومة الاقتصاد العالمي، كما يتبنى منهجية علمية متميزة تقوم على مبدأ الشراكة مع الخبراء والمهتمين والمتخصصين من النساء والرجال والمؤسسات العلمية والبحثية لدراسة القضايا التي يتناولها المنتدى في دوراته المتعاقبة والتي خرجت بـ280 توصية.

وتابعت: إن الدورة التاسعة للمنتدى تُواكب الحراك الكبير الذي صنعته رؤية المملكة 2030 التي تمثّل منهجًا وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي المستدام في المملكة؛ حيث يقدم خمس دراسات تتناول كل منها قضية من القضايا الاستراتيجية ذات العلاقة برؤية المملكة 2030 تحت شعار اقتصاد أساسه الإنسان؛ مشيرة إلى أن المنتدى في دورته الحالية يطرق خمس موضوعات ذات أهمية كبيرة تشمل: دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية، والإصلاحات المالية وأثرها على التنمية الاقتصادية، ودور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووظائف المستقبل في المملكة العربية السعودية، والمشاكل البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية".