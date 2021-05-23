"تصفية": حررنا مساحات في مختلف مناطق المملكة وسوف نعرضها للبيع قريبًا

بلغت في الرياض (7،536،935) م2 وفي مكة المكرمة (5،047،172) م2

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" اليوم، أنها حررت مساحات في مختلف مناطق المملكة، وسوف تعرضها للبيع قريبًا.

وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع تويتر: إجمالي مساحات المساهمات المتوقع بيعها خلال عام 2021م، بلغت في الرياض (7،536،935) م2، وفي المنطقة الشرقية بلغت (17،963،314) م2، وفي منطقة القصيم بلغت (29،252) م2، وفي منطقة مكة المكرمة بلغت (5،047،172) م2.