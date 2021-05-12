وزير الخارجية البريطاني يتهم الحوثيين بعرقلة السلام باليمن وتجنيد الأطفال للقتال

دعاهم للقاء المبعوث الخاص وإنهاء هجوم مأرب

اتهمت المملكة المتحدة الحوثيين بعرقلة عملية السلام باليمن، وبتجنيد الأطفال للقتال.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تصريح له اليوم: "ما زلنا نشهد قصصًا مروعة عن أطفال يمنيين، يُجبَرون على القتال، ونساء يتم اختطافهن في الأراضي الحوثية".

وأضاف: "المملكة المتحدة تدعو الحوثيين للقاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وإنهاء هجوم مأرب وعرقلة عملية السلام".

ميليشيا الحوثي الإرهابية

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12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442 11:25 PM

دعاهم للقاء المبعوث الخاص وإنهاء هجوم مأرب

وزير الخارجية البريطاني يتهم الحوثيين بعرقلة السلام باليمن وتجنيد الأطفال للقتال

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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اتهمت المملكة المتحدة الحوثيين بعرقلة عملية السلام باليمن، وبتجنيد الأطفال للقتال.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تصريح له اليوم: "ما زلنا نشهد قصصًا مروعة عن أطفال يمنيين، يُجبَرون على القتال، ونساء يتم اختطافهن في الأراضي الحوثية".

وأضاف: "المملكة المتحدة تدعو الحوثيين للقاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وإنهاء هجوم مأرب وعرقلة عملية السلام".

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ميليشيا الحوثي الإرهابية

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