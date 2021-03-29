"الشورى" ينظم حملة للتطعيم ضد كورونا لأعضائه ومنسوبيه

لتوفير بيئة عمل مناسبة وصحية تراعي كل الإجراءات الوقائية

نظم مجلس الشورى، اليوم، حملة لتلقي لقاح فيروس كورونا لأعضائه ومنسوبيه في مقر المجلس، بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلةً بالعيادة الطبية في مجلس الشورى، حيث تتيح هذه الحملة تلقي اللقاح لجميع أعضاء ومنسوبي المجلس الراغبين في تلقي اللقاح.

ويأتي تدشين هذه الحملة، حرصاً من مجلس الشورى على توفير بيئة عمل مناسبة وصحية تراعي كل الإجراءات الوقائية؛ تنفيذاً للتوجيهات الكريمة في هذا الصدد، وتزامناً مع ما تقوم به وزارة الصحة من حملة تطعيم شاملة ضد هذا الفيروس التي تعد أكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة؛ لضمان توفير اللقاح حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين في كافة أنحاء المملكة، وبما يسهم في عودة الحياة الطبيعية والاستمرار في عجلة التنمية.

وأتاح مجلس الشورى لكل أعضائه ومنسوبيه التسجيل الإلكتروني للاستفادة من حملة التطعيم بمقر المجلس مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل متكامل من الأمانة العامة والعيادة الطبية بالمجلس والإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم لمتابعة ترتيبات أخذ اللقاح بكل يسر وسهولة مع توظيف التقنية في إجراءات التسجيل والتنظيم للمواعيد.

وتلقى أعضاء المجلس ومنسوبوه الجرعة الأولى من اللقاح، تحت إشراف كادر طبي من العيادة الطبية في مجلس الشورى، وفقًا للإجراءات المتبعة، حيث تهدف الحملة إلى تعزيز اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة الوباء والمحافظة على صحة كافة منسوبي مجلس الشورى.

يُذكر أن هذه الحملة التي أقامها المجلس تأتي ضمن جهود حكومة المملكة لمواجهة جائحة كورونا، والحدّ من انتشارها، والمساهمة مع كل الجهات والأجهزة الحكومية في تحصين المجتمع ضد هذا الفيروس.