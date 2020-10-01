"كورونا" يتسلل إلى 2.391 مغربياً جديداً ويقتل 35

إجمالي المصابين يصل إلى 126.044

سجلت المغرب 2391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء فيها إلى 126.044.

وتفصيلًا: أوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنه سُجلت 35 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك عدد الوفيات 2229، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 104.136، مشيرةً إلى أن عدد الحالات الموجودة حالياً في طور العلاج هو 19679.

فيروس كورونا الجديد

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01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 09:57 PM

إجمالي المصابين يصل إلى 126.044

"كورونا" يتسلل إلى 2.391 مغربياً جديداً ويقتل 35

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرباط

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سجلت المغرب 2391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء فيها إلى 126.044.

وتفصيلًا: أوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنه سُجلت 35 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك عدد الوفيات 2229، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 104.136، مشيرةً إلى أن عدد الحالات الموجودة حالياً في طور العلاج هو 19679.

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فيروس كورونا الجديد

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