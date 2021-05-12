"الصحة": تسجيل 1020 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 908 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 12 مايو 2021، تسجيل 1020 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 429389 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 908 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 413,010 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7111 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9268 والحالات الحرجة 1352 حالة.