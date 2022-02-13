الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر بشرية كبيرة خلال تسلل فاشل في صعدة

الميليشيا حاولت السيطرة على تباب المطلة على سوق آل ثابت

أحبطت قوات تابعة لألوية اليمن السعيد، اليوم (الأحد) عملية تقدم لميليشيا الحوثي الإرهابية على عدد من التباب في جبهة آل ثابت شمال غرب محافظة صعدة.

وأوضح قائد ألوية صقور اليمن العميد أحمد القطريفي، أن قوات الجيش استطاعت إفشال عملية تسلل هجومية لميليشيات الحوثي على سوق آل ثابت المركزي والتباب المطلة عليه، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن المعارك عنيفة كبدت ميليشيا الحوثي الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد إضافة إلى استهداف عربات تعزيزات كانت في طريقها لإسناد الميليشيا.