أمير الباحة يدشن المشروعات البلدية المنجزة بالمنطقة خلال عام 2021

بقيمة تجاوزت 666 مليون ريال

دشن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بالإمارة، اليوم؛ المشروعات البلدية المنجزة خلال العام 2021م بقيمة بلغت 666 مليون ريال، بمشاركة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، عبر الاتصال المرئي.

ورفع بهذه المناسبة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - على ما حملته ميزانية الخير من مشروعات تنموية، معرباً عن شكره للوزير الحقيل، ولأمانة الباحة والبلديات التابعة لها في تنفيذ هذه المشروعات.

ونوه أمير منطقة الباحة إلى ما تحظى به المنطقة من اهتمام وعناية من القيادة الرشيدة - أيدها الله - كونها من المنتجعات السياحية الثامنة في خطة رؤية المملكة 2030، وصدور قرار سمو ولي العهد - حفظه الله - بإنشاء مكتب استراتيجي لتطوير منطقة الباحة، الذي سيكون الموجه والمنظم لمشاريع التنمية في المنطقة.

وأكد على ضرورة الاهتمام بالملف الاستثماري في المنطقة وتهيئة المواقع الاستثمارية الجاذبة وإيصال مختلف الخدمات لها وطرحها للاستثمار، إلى جانب أهمية استحداث مشاريع نوعية بلدية جديدة لتحقيق التنمية المستدامة في مدن ومحافظات المنطقة.

من جانبه بين وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن القيمة الإجمالية للمشاريع البلدية المنجزة لهذا العام في منطقة الباحة؛ بلغت أكثر من 666 مليون ريال، وشملت مشاريع الحدائق والمنتزهات والسفلتة والإنارة، ودرء أخطار السيول التي تهدف إلى تحسين المشهد الحضري، وتعزيز جودة الحياة بالمنطقة.

وأشار إلى أنه وفق توجيهات أمير المنطقة تم عمل المواءمة المطلوبة بين الإمارة والوزارة لإعداد مشروع إستراتيجية المنطقة ومشروع تحديد الاستراتيجية العمرانية الوطنية لمنطقة الباحة، وجار العمل على إعداد الكود العمراني للباحة الذي يهدف إلى إبراز هوية المنطقة وأصالتها.

وأضاف الوزير الحقيل أنه بدعم أمير منطقة الباحة، وبالشراكة مع وزارة المالية تمت مضاعفة المبالغ المرصودة للنظافة في مدن ومحافظات المنطقة إلى أكثر من أربعة أضعاف في ميزانية العام القادم، بما سيسهم في مستوى جودة النظافة في المنطقة، وكذلك إزالة عناصر التشوه البصري وتحسين المظهر الحضري لأمانة الباحة والبلديات التابعة لها.

وأكد استمرار الوزارة في دعم أمانة المنطقة والبلديات المرتبطة بها لتلبية تطلعات المواطنين والمقيمين، مقدماً شكره لأمير الباحة على دعمه لمختلف المشروعات البلدية في المنطقة.

بعد ذلك شاهد أمير المنطقة عرضاً مرئياً عن المشروعات البلدية المنفذة خلال عام 2021، واكبه شرح لأمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، الذي بين أن المشروعات المنجزة شملت مشاريع أنسنة الحدائق والمنتزهات بقيمة 86 مليون ريال، ومشاريع السفلتة والإنارة بقيمة 186 مليون ريال، والمباني والمرافق البلدية بمبلغ 36 مليون ريال، وتصريف السيول بمبلغ 131 مليون ريال، والنظافة والصيانة بقيمة 185 مليون ريال، ومشاريع المشهد الحضري بقيمة 40 مليون ريال، إلى جانب المشاريع المنفذة بالجهود الذاتية من قبل الأمانة والبلديات بقيمة 32 مليون ريال.

وبين "السواط" أنه تم خلال العام الماضي إبرام عدد من المشاريع الاستثمارية في المنطقة بقيمة بلغت 308 ملايين ريال، ممثلة في مشروع منتجع رغدان السياحي، إلى جانب عدد من المشاريع الاستثمارية في مختلف محافظات المنطقة التي تقوم عليه الشركة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.