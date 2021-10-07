"النصار" يعقد لقاءً مفتوحًا بقيادات "تعليم جازان"

عقد الأمين العام لإدارات التعليم في وزارة التعليم الدكتور صالح بن عبد العزيز النصار لقاءً مفتوحًا بالقيادات الإشرافية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي والمساعدين والمستشارين والمستشارات ومديري الإدارات ومكاتب التعليم، وذلك على مسرح الإدارة العامة.



وفي اللقاء أشار المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي بأمين عام إدارات التعليم في وزارة التعليم، إلى الدور الكبير الذي يبذله في دعم وخدمة الإدارات التعليمية بهدف تذليل كل الصعاب لتأدية رسالتها والقيام بأدوارها وتحقيق أهدافها على الوجه الأكمل.



كما عبّر عن فخره بما يمتلكه "تعليم جازان" من قيادات جعلته يحقق العديد من الإنجازات التعليمية على المستوى الوطني والعالمي في ظل الدعم اللامحدود المقدم للإدارة من وزارة التعليم.



واستهل الأمين العام لإدارات التعليم في وزارة التعليم الدكتور صالح بن عبد العزيز النصار بدوره، حديثه بالتعبير عن امتنانه للمعلمين في اليوم العالمي للمعلم على ما يبذلونه من جهود كبيرة في الميدان أسهمت في الرفع من جودة التعليم بالمملكة والارتقاء بمخرجاته، مشيرًا إلى أن ذلك الامتنان ممتد لجميع العاملين بإدارات ومكاتب التعليم الذين يقفون خلف تلك الإنجازات التي حققها زملاؤهم المعلمون.



وعبّر عن سعادته بالالتقاء بالقيادات التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، الإدارة التي تحظى بتميز على مستوى أعمالها وبرامجها وأنشطتها ومشاركاتها على المستوى الوطني وفي المحافل الدولية.



وأشار الدكتور النصار إلى أن تعليم جازان يعد من النماذج الجيدة في التنظيم وترتيب العمل ووضع الرؤى الاستراتيجية والعمل على تحقيق الأهداف والمؤشرات والمستهدفات مما جعلها في المقدمة دائمًا على صعيد تحقيقها تلك الأهداف والمؤشرات.



وقدم تهنئته لجميع منسوبيها وعلى رأسهم مدير التعليم بالمنطقة على وصولها لنسبة 100 % في التحاق الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات بالعملية التعليمية من خلال منصة "مدرستي".



بعد ذلك استعرض المساعد للشؤون التعليمية "بنين" الدكتور أحمد بن ظافر عطيف، والمساعد للشؤون التعليمية "بنات" رحاب بنت زيلعي مسلم، والمساعد للشؤون المدرسية ملهي بن حسن عقدي، استراتيجية تعليم جازان ومرتكزاتها عبر محاور متعددة شملت الطالب والمعلم والموارد والإمكانات، وأولويات التحسين وأبرز المؤشرات والإنجازات والمستهدفات التي تهدف الإدارة لتحقيقها بنهاية 2025م ومن ثم بالوصول إلى عام 2030م، وأبرز المبادرات التي نفذت على مستوى الإدارة، وما حققه الطلاب في الاختبارات الدولية من نتائج فاقت المتوسط المستهدف على مستوى المملكة.



واختتم اللقاء بعقد حوار مفتوح بين مديري المكاتب التابعة والقيادات التعليمية مع الأمين العام لإدارات التعليم في الوزارة.



سبق اللقاء زيارة قام بها أمين عام إدارات التعليم يرافقه المدير العام للتعليم بالمنطقة لمدرسة دار التوحيد شارك فيها الطلاب يومهم الدراسي كما هنأ المعلمين وأهداهم الورود بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، كذلك عقد اجتماعًا بالمدير العام والمساعدين وأمين التعليم بالمنطقة استعرضت خلاله مؤشرات أداء أمانة التعليم.