"الانضباط" تغرم النصر وموسى.. وتوقف لاعباً 4 مباريات

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ثلاثة قرارات انضباطية على النحو التالي:

تغريم نادي النصر مبلغ ثلاثة وستين ألفاً وسبعمائة وخمسين ريالاً بسبب قيام جماهير النادي برمي علبتي ماء تجاه اللاعبين خلال مباراة النصر والاتحاد.

تغريم أحمد موسى لاعب النصر عشرون ألف ريال نظير تغيبه عن المقابلة الإعلامية (فلاش انترفيو) بعد نهاية المباراة أمام الاتحاد.

إيقاف حسن العمري لاعب القادسية أربع مباريات وتغريمه ثلاثون ألف ريال، نظير قيامه عند الدقيقة (92) من المباراة، باستخدام أفعال وألفاظ عدوانية تجاه حكم المباراة، مما أدى إلى طرده مباشرة من قبل الحكم خلال مباراة فريقه أمام الباطن.