طارد كرة سقطت في الماء .. غرق مبتعث سعودي في بحيرة بولاية أمريكية

"شرف الهاشم" يدرس في سنته الأخيرة الهندسة الكيميائية بجامعة كليفلاند

لقي مبتعث سعودي (24 عاماً)، في وقتٍ متأخرٍ من يوم الأربعاء، مصرعه غرقاً في بحيرة "إيري" بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية.

ووفقاً للتفاصيل التي أفصحت عنها شرطة المدينة، فإن المبتعث السعودي شرف الهاشم؛ الذي يدرس في سنته الأخيرة الهندسة الكيميائية في جامعة كليفلاند ستيت بولاية أوهايو، كان برفقة أصدقائه يلعبون الكرة الطائرة، مساء يوم الأربعاء، بالقرب من إحدى البحيرات قبل أن تسقط الكرة في البحيرة ويحاول اللحاق بها.

وقال مايك نورمان؛ متحدث الدفاع المدني في كليفلاند، إن حادثة الغرق وقعت عند الساعة الحادية عشرة مساءً (الأربعاء)، حيث قفز الشاب إلى الماء، في محاولةٍ لاستعادة الكرة؛ لكنه كافح في العودة إلى الشاطئ، وحينها قفز اثنان من أصدقائه كذلك للماء، في محاولةٍ لمساعدته؛ إلا أنه تعرّض للغرق، ولم يتمكنا من الوصول إليه.

وأشار المتحدث إلى أنه فور تلقي السلطات الأمنية البلاغ توجّهت إلى الموقع وتمكّن فريق الغوص من العثور على الشاب وتمّ نقله سريعاً إلى المستشفى؛ لكنه كان قد فارق الحياة.