نسبة التعافي من "كورونا" في فلسطين تسجِّل 70.3%

سجَّلت 692 إصابة جديدة بالفيروس

سجَّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 8 وفيات و692 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و400 حالة تعافٍ.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 70.3 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.1 %، ونسبة الوفيات 0.6 % من مجمل الإصابات.