نسبة التعافي من "كورونا" في فلسطين تسجِّل 70.3%

سجَّلت 692 إصابة جديدة بالفيروس

سجَّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 8 وفيات و692 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و400 حالة تعافٍ.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 70.3 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.1 %، ونسبة الوفيات 0.6 % من مجمل الإصابات.

فيروس كورونا الجديد

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19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442 12:25 AM

سجَّلت 692 إصابة جديدة بالفيروس

نسبة التعافي من "كورونا" في فلسطين تسجِّل 70.3%

وكالة الأنباء السعودية (واس)

رام الله

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سجَّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 8 وفيات و692 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و400 حالة تعافٍ.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 70.3 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.1 %، ونسبة الوفيات 0.6 % من مجمل الإصابات.

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فيروس كورونا الجديد

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