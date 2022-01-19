"سعود بن سلطان" يدشن العيادة المتنقلة لتوفير الرعاية الطبية للناس بأماكن وجودهم

"ابن زرعة": مخطط أن تغطي منطقة الرياض ومحافظاتها ثم تتوسع للمناطق الأخرى

دشن الأمير "سعود بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود" نائب أمين عام مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، اليوم الأربعاء، العيادة الطبية المتنقلة وذلك بمقر مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، حيث تعد العيادة المتنقلة أحد برامج المسؤولية الاجتماعية التي نفذتها المدينة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للناس في أماكن وجودهم.

وتفصيلاً، أوضح الرئيس التنفيذي لمدينة سلطان "عبدالله بن حمد بن زرعة" أن انطلاق العيادة الطبية المتنقلة يأتي تفعيلاً لرسالة المدينة: "مساعدة الناس ليساعدوا أنفسهم" عن طريق تقديم الخدمات الطبية المجانية واكتشاف الحالات غير المشخصة من خلال برنامج التدخل المبكر، مشيرًا إلى أن أحد أهداف العيادة الطبية المتنقلة هو ضمان جودة حياة الفرد وتكوين مجتمع حيوي تفعيلاً لبرامج رؤية 2030.

وفيما يخص التوسع في خدمات العيادة أوضح "ابن زرعة" أن من المخطط أن تغطي العيادة الطبية المتنقلة منطقة الرياض ومحافظاتها، ثم تتوسع لتغطي المنطقة الشرقية، الغربية، الشمالية، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشاد بدور وجهود إمارة منطقة الرياض ووزارة الصحة والشؤون الصحية وشكرهم على تعاونهم لتسهيل إجراءات الحصول على التصاريح اللازمة.

يُذكر أن تدشين العيادة يأتي ضمن اهتمام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية بالقطاع الصحي وتبني المشروعات الطبية والصحية التي تأتي في إطار مستهدفات المؤسسة والتي من أبرزها مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، التي تمثل منجزًا طبيًا وطنيًا يضاهي المستشفيات العالمية، وقد حققت المدينة العديد من الإنجازات التي أبرزها معدل التحكم والسيطرة على العدوى كإنجاز نوعي نادر في المستشفيات العالمية، إضافة إلى مؤشرات الأداء التي تعكس معدل التحسن للمرضى خلال مدة مكوثهم في المستشفى وتلقيهم للعلاج.

وتم اعتماد برامج المدينة التأهيلية من هيئة الاعتمادات الدولية (CARF) التي تختص في جودة الرعاية والبرامج الصحية في المستشفيات التأهيلية وفق المعايير الدولية واعتماد (Planetree) بالدرجة الذهبية والذي يعنى بقياس رضا المرضى على خدمات المقدمة لهم وطرق التعامل معهم.