هيئة المدن تطلق حملة "معكم" بالمناطق المجاورة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

اشتملت على العديد من المبادرات بهدف مكافحة التبعات المعيشية لجائحة فيروس كورونا

أطلقت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصّة حملة "معكم" الخيرية في القرى والمناطق المحيطة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمشاركة إعمار المدينة الاقتصادية، المطوّر الرئيسي للمدينة، وعدد من المستثمرين فيها. واشتملت الحملة على العديد من المبادرات، حيث تم تسليم سلال غذائية لجمعية البر الخيرية بصعبر والقضيمة لتوزيعها في المنطقة.

يأتي ذلك في إطار مسؤوليات الهيئة الاجتماعية ودورها في مكافحة التبعات المعيشية لجائحة فيروس كورونا، ومساهمة منها في تحقيق أهداف حملة "برّاً بمكّة" التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، لتوحيد الجهود في التخفيف على المتضررين من جائحة فيروس كورونا، ومن أجل إنجاح الحملة في تحقيق أهدافها المجتمعية.

وأكدت الهيئة أنها تواصل تنفيذ حزمة من المبادرات بالتنسيق مع العديد من الشركات داخل وخارج المدن الاقتصادية، مشيرة إلى أنه تم توزيع حقائب تحتوي على معدات وقاية شخصية مثل القفازات، والكمامات، ومعقمات اليدين، على العاملين بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمناطق المجاورة ، كما تم استقبال وتوزيع مئات كراتين مياه الشرب ومطهّرات للمنازل. كما جرى من خلال الحملة توزيع منشورات توعوية عن الفيروس من وزارة الصحة، وكيفية اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منه.