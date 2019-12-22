اليوم الأول.. قيادات تعليم ينبع تتابع اختبارات 50 ألف طالب وطالبة

العمل على تسهيل الحركة المرورية والتركيز الأمني حول المدارس

أدى صباح اليوم الأحد، أكثر من "50 ألف" طالب وطالبة في مدارس التعليم العام بمحافظة ينبع والقطاعات التعليمية التابعة لها، اختبارات الفصل الدراسي الأول.

وعملت المدارس على تهيئة جميع الوسائل المعينة لأداء اختبارات الطلاب والطالبات بيسر وسهولة وتحقيق نتائج متميزة.

واطمأن مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي على سير الاختبارات، من خلال الوقوف الميداني على عدد من المدارس، يرافقه أمين الإدارة فهد بن عوادة المحياوي وعدد من القيادات التربوية بدأها بابتدائية أسامة بن زيد.

وحظيت الاختبارات في يومها الأول بمتابعة أكثر من 300 مشرف ومشرفة وفق خطة مُعدة؛ لضمان انطلاقة ناجحة، ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات، بمتابعة مباشرة من جميع القيادات التعليمية، ومديري الإدارات والمكاتب التعليمية؛ للوقوف والاطمئنان على أداء سير الاختبارات.

وأكد " الدكتور العقيبي" لجميع العاملين بالميدان التربوي، ضرورة مراعاة أبنائهم الطلاب، وتجهيز البيئة التربوية المناسبة، وتوفير وسائل الراحة التي تعينهم على الأداء الجيد لاختباراتهم بكل يسر وسهولة؛ مثمنًا الدور التربوي الملموس لقادة الميدان التربوي بالمحافظة من حيث الاستعداد والإعداد والتجهيز.

ودعا الطلاب إلى المحافظة على الممتلكات العامة وعلى مظهر المدرسة ومدى سلامة محتوياتها؛ مما يعكس بشكل رئيسي طبيعة طلاب المدرسة، ومدى تحضرهم، ومقدار ما يتمتعون به من مسؤولية ووعي.

وأشار "العقيبي" إلى أن الإدارة قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ لضمان توفير الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات؛ لأداء اختباراتهم، والعمل على تسهيل الحركة المرورية، والتركيز الأمني حول المدارس، وتكليف مدير الأمن والسلامة كضابط اتصال بين التعليم والجهات الأمنية؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والوصول إلى مدارسهم في الوقت المحدد؛ موضحًا أنه تم اعتماد خطة الإشراف اليومي على تواجد الطلاب والطالبات في المدارس، وعدم السماح لهم بالخروج من مدارسهم بين فترتي الاختبارات اليومية، ومراقبتهم، وتقديم الرعاية الإرشادية من قِبَل المرشدين والمرشدات قبل وأثناء الاختبارات، والإشراف المباشر على انصرافهم.