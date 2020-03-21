عودة نصف مليون معتمر إلى بلدانهم بعد تأدية نسكهم

"بنتن" يشكر شركات خدمات المعتمرين والعاملين بها

كشف وزير الحج والعمرة أن نحو نصف مليون معتمر قد عادوا إلى بلدانهم بعد تأدية نسكهم.

وقدَّم وزير الحج والعمرة محمد بنتن شكره وتقديره لشركات خدمات المعتمرين، وقال: "‏تشكر وزارة الحج والعمرة شركات خدمات المعتمرين، وجميع العاملين فيها، على ما قاموا به من جهود بالتعاون مع الوزارة، أسهمت في عودة نحو نصف مليون معتمر إلى ديارهم بعد تأدية نسكهم. ويسرُّ الوزارة أن تدعم هذا القطاع الحيوي بمجموعة من التسهيلات والإجراءات في فترة إيقاف العمرة".