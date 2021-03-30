"العثيم" يتبرع بأكثر من مليوني ريال لـ"رفاق حائل"

لدعم برامج وأنشطة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام

قدّم رجل الأعمال عبد الله بن صالح العثيم، تبرعًا ودعمًا سخيًّا لدعم برامج وأنشطة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بحائل "رفاق"، بمبلغ مليونين وتسعمائة وسبعة وسبعين ألف ريال.

ومن جهته عبّر رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس سلمان جار الله الصوينع، عن شكره لـ"العثيم" على دعمه السخي وغير المستغرب منه لهذه الفئة الغالية على الجميع.

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30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442 05:52 PM

لدعم برامج وأنشطة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام

"العثيم" يتبرع بأكثر من مليوني ريال لـ"رفاق حائل"

خالد السليمي

حائل

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قدّم رجل الأعمال عبد الله بن صالح العثيم، تبرعًا ودعمًا سخيًّا لدعم برامج وأنشطة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بحائل "رفاق"، بمبلغ مليونين وتسعمائة وسبعة وسبعين ألف ريال.

ومن جهته عبّر رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس سلمان جار الله الصوينع، عن شكره لـ"العثيم" على دعمه السخي وغير المستغرب منه لهذه الفئة الغالية على الجميع.

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