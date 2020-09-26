الجزائر تسجل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 50914 حالةً والوفيات 1711 شخصًا

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)..

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بعد الحصيلة الجديدة إلى 50914 حالةً.

كما سجلت الوزارة أربع حالات وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات بالجزائر 1711 حالة وفاة، كما تماثل 102 من المرضى للشفاء ليرتفع إجمالي حالات التشافي إلى 35756 حالةً.

فيروس كورونا الجديد

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26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442 11:56 PM

إجمالي الإصابات بلغ 50914 حالةً والوفيات 1711 شخصًا

الجزائر تسجل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الجزائر

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سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)..

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بعد الحصيلة الجديدة إلى 50914 حالةً.

كما سجلت الوزارة أربع حالات وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات بالجزائر 1711 حالة وفاة، كما تماثل 102 من المرضى للشفاء ليرتفع إجمالي حالات التشافي إلى 35756 حالةً.

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فيروس كورونا الجديد

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