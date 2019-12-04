زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر بابوا غينيا الجديدة، مساء أمس الثلاثاء.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال يبعد 69 كيلومترًا عن جنوب مدينة كافينج وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترِد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

زلزال بابوا غينيا

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04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441 08:18 AM

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر بابوا غينيا الجديدة، مساء أمس الثلاثاء.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال يبعد 69 كيلومترًا عن جنوب مدينة كافينج وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترِد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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