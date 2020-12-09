الهند.. الكشف عن سبب تفشي المرض الغامض

أعراضه "دوار ونوبات صرع وغيبوبة مفاجئة"

أعلن مكتب رئيس وزراء ولاية أندرا براديش الواقعة جنوب الهند، أن التسمم بالرصاص والنيكل قد يكون سبب تفشي المرض الغامض في المنطقة، حيث اكتشفت آثارهما في الماء والحليب.

ومن أعراض المرض الغامض، الدوار ونوبات الصرع التي تستمر 3 - 5 دقائق والغيبوبة المفاجئة، وفقدان الذاكرة خلال بضع دقائق والصداع والآلام في الظهر والقشعريرة والرغوة في الفم.

ويقول علاء كالي كريشنا سرينيفاس، نائب حاكم الولاية "سنعرف سبب المرض الغامض، فقط بعد أن تقدم الإدارات المركزية تقاريرها. وثبت حالياً أن الرصاص هو السبب الرئيس لتفشي المرض".

ووفقاً للمكتب، يجري معهد التكنولوجيا الكيميائية بالتعاون مع معاهد هندية أخرى دراسة إضافية، يتوقع ظهور نتائجها قريباً.

ووفق "روسيا اليوم" جاء في بيان المكتب، "أمر رئيس وزراء الولاية، السلطات بإجراء تحقيق شامل عن محتوى المعادن الثقيلة في أجسام المرضى، ومتابعة علاجهم باستمرار".

ووفقاً لبيانات السلطات المحلية بلغ عدد المصابين بالمرض الغامض 505 أشخاص، تعافى منهم أكثر من 370 ولا يزال 120 في المستشفيات، ونقل 19 إلى مستشفيات المدن الرئيسة للحصول على رعاية طبية شاملة.