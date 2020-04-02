بلدية بارق تستعيد ١٠٠ ألف م٢ أراضي حكومية من المتعدي عليها

خصصت لتكون مواقع استثمارية في المحافظة

أزالت بلدية محافظة بارق الإحداثيات من الأراضي الحكومية في " خبت آل حجري" والتي خصصت لتكون مواقع استثمارية في المحافظة.

جاء ذلك بتوجيه من محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي وبمتابعة من رئيس البلدية المهندس محمد مرزن وتم استعادة 100 ألف متر مربع، وذلك بعد أن قام مراقبو الأراضي ببلدية بارق بالإبلاغ عن وجود إحداثيات وتعديات في عدة مواقع على الأراضي الحكومية في خبت آل حجري شمال المحافظة وتم توجيه المحافظ عليها بالإزالة وهي عبارة عن عقوم ترابية تمت إزالتها اليوم بمعدات البلدية.

وتم استعادة 100 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية الاستثمارية وستتواصل في الأيام القادمة الإزالات على جميع الإحداثيات بمشاركة لجنة التعديات لاستعادة جميع الأراضي الحكومية التي يحاول المخالفون الاستيلاء عليها.