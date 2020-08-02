وزير الخارجية يبحث مع نظيره ببنجلاديش القضايا الإقليمية والدولية

استعرضا العلاقات الثنائية وأوجه التعاون عبر اتصال هاتفي

تلقى وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً اليوم من معالي وزير خارجية جمهورية بنجلاديش الدكتور إيه كي عبدالمؤمن.



وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما بحث الوزيران عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.