القيادة تعزي الرئيس الهندي في وفيات الأمطار

أعربت عن أصدق المواساة للشعب الصديق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند؛ إثر الوفيات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على ولاية أوتار براديش في شمال الهند.

وقال الملك: علمنا بنبأ الوفيات الناتجة عن هطول أمطار غزيرة على ولاية أوتار براديش في شمال الهند، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الهند الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين وللشعب الهندي الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحرّ التعازي وصادق المواساة.

وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند؛ إثر الوفيات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية أوتار براديش في شمال الهند.

وقال ولي العهد: بلغني نبأ الوفيات الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية أوتار براديش في شمال الهند، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الهند الصديق عن أحرّ التعازي وصادق المواساة.

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01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441 02:41 PM

أعربت عن أصدق المواساة للشعب الصديق

القيادة تعزي الرئيس الهندي في وفيات الأمطار

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند؛ إثر الوفيات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على ولاية أوتار براديش في شمال الهند.

وقال الملك: علمنا بنبأ الوفيات الناتجة عن هطول أمطار غزيرة على ولاية أوتار براديش في شمال الهند، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الهند الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين وللشعب الهندي الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحرّ التعازي وصادق المواساة.

وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند؛ إثر الوفيات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية أوتار براديش في شمال الهند.

وقال ولي العهد: بلغني نبأ الوفيات الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية أوتار براديش في شمال الهند، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الهند الصديق عن أحرّ التعازي وصادق المواساة.

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