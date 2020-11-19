المجلس البلدي بظهران الجنوب يعقد جلسته 75 بإشراك شباب المحافظة

عقد المجلس البلدي لبلدية ظهران الجنوب، اليوم، جلسته الـ 75، برئاسة عوض آل المؤنس الوادعي، وبحضور جميع أعضاء المجلس.



وأوضح "الوادعي" أن الجلسة خُصصت للاجتماع مع عدد من شباب المحافظة تنفيذاً لتوجيه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بضرورة إشراك الشباب في جلسات المجلس البلدي.



وأضاف "الوادعي" أن عدداً من المقترحات والآراء التي طرحها الشباب تركزت حول مشروعات المراكز الشبابية والترفيهية.



وبين أن المجلس أوصى بعقد شراكة مجتمعية مع "نشامى عسير" والفرق التطوعية في المحافظة، وتشكيل لجنة تختص بالمحافظة على المواقع السياحية والأثرية في المحافظة.



وقام الشباب في نهاية الاجتماع برفقة أعضاء المجلس، بجولة ميدانية على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، واستمعوا إلى شرح مفصل عن سير تلك المشروعات من رئيس البلدية، عوض سعيد آل سياف.