محافظ الطائف يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

نوه بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة للاهتمام بصحة الإنسان

تلقى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، اليوم الأحد، الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

ونوّه "الميموني" إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة -أيدها الله- للاهتمام بصحة الإنسان، ومشيدًا بمستوى التنظيم من قبل الشؤون الصحية بمركز اللقاح.

0

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442 06:41 PM

نوه بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة للاهتمام بصحة الإنسان

محافظ الطائف يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الطائف

1 2,378

تلقى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، اليوم الأحد، الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

ونوّه "الميموني" إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة -أيدها الله- للاهتمام بصحة الإنسان، ومشيدًا بمستوى التنظيم من قبل الشؤون الصحية بمركز اللقاح.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021