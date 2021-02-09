تسهيلاً للمراجعين.. "أمين عسير" يوجّه بحضور وكلاء الأمانة ومديري الإدارات بخدمة العملاء

لاستقبال الطلبات وإكمال ما يلزم حيالها وفق الإجراءات الاحترازية

تطبيقاً للإجراءات الاحترازية، وجّه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وكلاء الأمانة ومديري الإدارات، بالحضور إلى إدارة خدمة العملاء يوميًا من ٩ إلى ١١ صباحًا؛ لاستقبال طلبات المراجعين وإكمال ما يلزم حيالها حرصًا على سلامة الجميع، وامتثالاً بالتدابير الاحترازية.

وقال أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، إن التوجيه جاء تطبيقًا للإجراءات الاحترازية وخدمةً للمراجعين والمستفيدين يوميًا مع أهمية استخدام تطبيق توكلنا، موضحًا أن إدارة خدمة العملاء بأمانة منطقة عسير أتاحت خدمة الحجز المسبق للمراجعين والمستفيدين من خلال التطبيق مع الحرص التام على التقيد بالإجراءات الاحترازية وفق التدابير والاشتراطات الصحية، مشددًا على أهمية تطبيق توكلنا في عملية المراجعة والحضور.

وبيّن الحميدي؛ أن إدارة خدمة العملاء ستستقبل المستفيدين بعد حجز موعد مسبق ليتمكنوا من الاستفادة من الخدمات البلدية، مشيرًا إلى أن أمانة المنطقة وبلدياتها حريصة على تقديم كل الخدمات بكل يسر وسهولة من خلال تطوير وتوفير منظومة الخدمات الإلكترونية، حرصًا على سلامة وصحة الجميع وتأكيدًا على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن أمانة منطقة عسير أطلقت تطبيق "إدارة خدمة العملاء" تسهيلاً على المستفيدين التواصل مع أمين المنطقة ووكلاء الأمانة ورؤساء البلديات والأقسام لإنهاء خدماتهم البلدية إلكترونيًا.