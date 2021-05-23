"الجبير" يستقبل وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني

استعرضا العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة اليوم، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني جيمس كليفرلي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.