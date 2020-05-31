بحوزة باعة جائلين.. مصادرة وإتلاف 450 كجم أسماكاً ودواجن فاسدة بمكة

ضمن حملة للقضاء على الظواهر السلبية التي تشكل خطراً على الصحة

واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في الأحياء العشوائية – ضمن نطاق البلدية – حيث تم مصادرة وإتلاف 450 كجم أسماكاً ودواجن فاسدة من الباعة الجائلين بهدف منع البيع المخالف والحفاظ على الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد، أن البلدية نفذت العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية والتي تشكل خطراً على الصحة العامة، حيث تمت مصادرة وإتلاف 450 كجم من الأسماك والدواجن الفاسدة لسبب سوء العرض والتخزين، والتي يسوق لها الباعة الجائلون في الأحياء العشوائية إضافة إلى إتلاف (6) أطباق بيض منتهية الصلاحية تم ضبطها في منشأة غذائية مخالفة.

ولفت إلى أنه تم اتخاذ اللازم حيالها وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، مشدداً على أن هذه الحملات مستمرة لتغطية جميع المواقع ضمن نطاق البلدية بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية والتي تشكل خطراً على صحة وسلامة المواطن والمقيم في العاصمة المقدسة، ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية.