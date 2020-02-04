"الهلال الأحمر السعودي" تشارك في قمة العشرين G20

بدأت في جدة اليوم وتستمر 3 أيام

تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، في قمة المجموعة العشرين G20، التي تستضيفها محافظة جدة خلال الفترة من ٤ - ٦ فبراير بتقديم خدماتها الطبية الإسعافية.

وبيّن مشرف التوعية بهيئة الهلال الأحمر السعودي في محافظة جدة عبدالله أبو زيد، أن الهيئة خصصت الكوادر البشرية المؤهلة ما بين اختصاصيين ومسعفين وكل الإمكانات للاستجابة لأي حالة طارئة، لا قدر الله، بنقطة إسعافية داخل موقع القمة ونقطة دعم خارجية.

وأكد "أبو زيد" أن الفرق الإسعافية على أتم الجاهزية لتقديم الخدمات الطبية الطارئة والدعم الإسعافي من خلال تمركز الفرق في مواقع عِدة.