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كما شدد على ضرورة تحميل التطبيقات التي أوصت بها ‎وزارة الصحة

رئيس "أم القرى" يوجه الكليات والمعاهد والعمادات بالتقيد بالإجراءات الاحترازية

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وجه رئيس ‎جامعة أم القرى الكليات والمعاهد والعمادات المساندة والإدارات باتباع معايير السلامة والتقيد بالإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة.

وأكد رئيس الجامعة على تحميل التطبيقات التي أوصت بها ‎وزارة الصحة؛ لدخول منشآت الجامعة، ووجه جهات الجامعة المعنية بمتابعة ذلك.