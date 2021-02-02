رئيس "أم القرى" يوجه الكليات والمعاهد والعمادات بالتقيد بالإجراءات الاحترازية

وجه رئيس جامعة أم القرى الكليات والمعاهد والعمادات المساندة والإدارات باتباع معايير السلامة والتقيد بالإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة.
وأكد رئيس الجامعة على تحميل التطبيقات التي أوصت بها وزارة الصحة؛ لدخول منشآت الجامعة، ووجه جهات الجامعة المعنية بمتابعة ذلك.
كما شدد على ضرورة تحميل التطبيقات التي أوصت بها وزارة الصحة
وجه رئيس جامعة أم القرى الكليات والمعاهد والعمادات المساندة والإدارات باتباع معايير السلامة والتقيد بالإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة.
وأكد رئيس الجامعة على تحميل التطبيقات التي أوصت بها وزارة الصحة؛ لدخول منشآت الجامعة، ووجه جهات الجامعة المعنية بمتابعة ذلك.