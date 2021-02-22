سلطنة عمان: إجمالي الإصابات بـ"كورونا" 139.692

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 139.692 إصابة، والوفيات 155 بنسبة 1.11%، والمتعافون 130.848؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية، 26؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 171 والمنومين في العناية المركزة 59.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد
حصيلة المتعافين تصل إلى 130.848 بنسبة 94%
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 139.692 إصابة، والوفيات 155 بنسبة 1.11%، والمتعافون 130.848؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية، 26؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 171 والمنومين في العناية المركزة 59.