وسط الهتافات.. "ترامب" بين مؤيديه: فزنا بهذه الانتخابات.. ننتظر الأرقام!

وصف الانتخابات بالمزورة وقال: سيحاولون إقناعنا بأننا خسرنا.. لم نخسر

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مشاركته أمس في أول تجمع انتخابي بعد الاقتراع الرئاسي، بأنه سيفوز في الانتخابات التي تشير نتائجها المعلنة إلى فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بها.

وأكد "ترامب"؛ لمئات من المؤيدين الذين تجمعوا في الهواء الطلق في ولاية جورجيا: "فزنا بجورجيا، وفزنا في فلوريدا، وفزنا بعديد من الأماكن، وفزنا بأوهايو.. ونحن نفوز في هذه الانتخابات. كل ما يمكنني فعله هو انتظار الأرقام".

ووفق "فرانس برس"، أضاف "ترامب" وسط الهتافات: "سيحاولون إقناعنا بأننا خسرنا. نحن لم نخسر"، مندداً بـ"انتخابات مزورة"، ومؤكداً أن "الديمقراطيين سيحاولون تزوير انتخابات مجلس الشيوخ هذه أيضاً".

وعلى الرغم من هجوم "ترامب" غير المسبوق على نظام الانتخابات الأمريكي الذي اعتبر أنه لم يعد صالحاً، فإن فريقه القانوني لم ينجح حتى الآن في تقديم أي أدلة تقبلها المحاكم بشأن حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية.

وجاء "ترامب" إلى ولاية جورجيا دعماً لمرشحيْن جمهورييْن في انتخابات فرعية تعتبر حاسمة لتحديد الأغلبية في مجلس الشيوخ وموازين القوى في العاصمة واشنطن.

وقال إنه في حال "لم يفز" السناتوران ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر فـ"لا شيء يمكنه إيقاف الديمقراطيين"، وأضاف "لا فكرة لديكم إلى أي حد سيكون الأمر سيئاً".

ومن المرتقب التصويت في 5 يناير على مقعدَي مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا، وهما يتبعان إلى الجمهوريين حالياً.