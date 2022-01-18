العراق يدين بشدة استهداف منطقة المصفح في الإمارات

أكّد الوقوف ضد أيّ اعتداء ورفض التصعيد في المنطقة

أدان العراق استهداف أنابيب نفطية في منطقة المصفح بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان: وزارة الخارجية تدين بشدة الهجوم على دولة الإمارات العربية المتحدة، واستهداف أنابيب نفطية في منطقة المصفح.

وأكّدت الوزارة على الموقف العراقي بالوقوف ضد أيّ اعتداء ورفض التصعيد في المنطقة.

وجدّدت الدعوة إلى حل الأزمات بالطرق السلمية، ومن خلال المفاوضات بين جميع الأطراف المعنية، لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.