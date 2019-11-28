"الجمارك": الرسوم تفرض على المشتريات فوق الـ1000 ريال.. والبيان مطلوب

طالبت متسوقي المتاجر الإلكترونية بالجمعة البيضاء التأكد من التفاصيل

شددت الجمارك السعودية على الراغبين في التسوق من المتاجر الإلكترونية في يوم تخفيضات الجمعة (الجمعة البيضاء)، بالحرص على الحصول على نسخة من البيان الجمركي عبر شركة الشحن، حتى يتأكد المتسوق من تفاصيل جميع مدفوعاته المالية.

وأوضحت الجمارك أن الرسوم الجمركية تُفرض على الشحنة التي تتجاوز قيمتها ألف ريال (شاملة رسوم الشحن) بحسب نوع الشحنة.

الجمارك السعودية المتاجر الإلكترونية الرسوم الجمركية

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28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441 12:57 PM

طالبت متسوقي المتاجر الإلكترونية بالجمعة البيضاء التأكد من التفاصيل

"الجمارك": الرسوم تفرض على المشتريات فوق الـ1000 ريال.. والبيان مطلوب

فهد الغبيوي

الرياض

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شددت الجمارك السعودية على الراغبين في التسوق من المتاجر الإلكترونية في يوم تخفيضات الجمعة (الجمعة البيضاء)، بالحرص على الحصول على نسخة من البيان الجمركي عبر شركة الشحن، حتى يتأكد المتسوق من تفاصيل جميع مدفوعاته المالية.

وأوضحت الجمارك أن الرسوم الجمركية تُفرض على الشحنة التي تتجاوز قيمتها ألف ريال (شاملة رسوم الشحن) بحسب نوع الشحنة.

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الجمارك السعودية المتاجر الإلكترونية الرسوم الجمركية

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