"الصحة" تنفي الشائعة المتداولة عن تسجيل حالة كورونا بالدمام

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأنه لا صحة للتغريدة المزورة المتداولة حول تسجيل إصابة بفيروس ‫كورونا الجديد في الدمام.

‏ودعت الوزارة الجميع إلى التواصل مع ‪@SaudiMOH937 في حال وجود أي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات.