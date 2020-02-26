"الصحة" تنفي الشائعة المتداولة عن تسجيل حالة كورونا بالدمام

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأنه لا صحة للتغريدة المزورة المتداولة حول تسجيل إصابة بفيروس ‫كورونا الجديد في الدمام.

‏ودعت الوزارة الجميع إلى التواصل مع ‪@SaudiMOH937 في حال وجود أي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد الدمام

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26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 07:29 PM

"الصحة" تنفي الشائعة المتداولة عن تسجيل حالة كورونا بالدمام

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأنه لا صحة للتغريدة المزورة المتداولة حول تسجيل إصابة بفيروس ‫كورونا الجديد في الدمام.

‏ودعت الوزارة الجميع إلى التواصل مع ‪@SaudiMOH937 في حال وجود أي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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