وامتلأت السدود.. أمطار متفرقة تُسيل الأودية بمحافظات شمال الرياض.. "صور"

شملت حريملاء وتمير وثادق وضرما ومرات وشقراء وسدير والزلفي والغاط

هطلت أمطار متفرقة على محافظات شمال مدينة الرياض، شملت: (حريملاء، والقرينة، وملهم، وتمير، وثادق، وضرما، وشقراء، والقصب، والحريق، وأشيقر، ومرات، وسدير، والمجمعة، والزلفي، والغاط، والأرطاوية، والمراكز التابعة لها)، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.

وعقب الأمطار التي هطلت مساء أمس على شمال مدينة الرياض؛ جرت أودية: (الرمحية، والحفنة، والعتش، والطيري، والطوقي، ومحارق، وقري)، وكلها تتجه لروضة التنهات.

وهطلت أمطار غزيرة على محافظة مرات، شملت مركز: (ثرمداء، وأثيثية، ولبخة، وحويتة، وأم سليم) جرت على إثرها بعض الأودية والشعاب؛ كوادي مرات، والقلتة، والشمس، والشميشة، ووادي النخيل بين مرات وثرمداء، كما هطلت أمطار متفرقة على: (حريملاء، والقرينة، وملهم، وثادق، وضرما، والبرة) جرى على إثرها وادي عبيثران ورويغب، وصبت السيول في روضة الخفس وروضة نورة.

وتَواصل هطول الأمطار على: (تمير، وسدير، والمجمعة، والأرطاوية) جرى على إثرها وادي وراط جنوب سدير، ووادي الشوكي والطيري وبوضا، والجنوبي، وشعيب الأرطاوي، وشعيب السحيمي، وشعيب حويمضة شمال شرق المجمعة، كما جرت شعاب وادي المشقر شمال الداهنة وجنوب غرب المجمعة.

وهطلت أمطار مصحوبة بزخات البرد على الغاط والزلفي سالت على إثرها الأودية والشعاب؛ إذ ملأت المياه روضة السبلة شرق الزلفي.

وشملت الأمطار "الديمية" محافظة شقراء، ومراكز: (أشيقر، والقصب، والوقف، وغسلة، والدهنة، والمشاش، والجريفة، والصوح، والفرعة، والحريق)، إضافة إلى قرية الجوفان ومزارع العب وحمادة الوشم.

وجرت أودية العشرة والريمة والغدير في شقراء، وأودية المسمى والبويطن في القرائن جنوب شقراء، ووادي الباطن بالقصب، ووادي المنحنى شمال مركز أشيقر، كما جرت أودية العيبة والنظيم والقموص بالداهنة، وواديا غلغل وغالة بمركز الحريق.

وإثر الأمطار التي هطلت الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع، امتلأت معظم السدود في محافظات: (حريملاء، وثادق، وملهم، ومرات، وشقراء، وسدير، والمجمعة، وأشيقر، والداهنة، والزلفي، والغاط، والأرطاوية).

وحذرت إدارة الدفاع المدني بمحافظة شقراء، المواطنين والمقيمين والمتنزهين من أخطار الأمطار والسيول، وضرورة توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، ودعت إلى الابتعاد عن بطون الأودية والسدود والتجمعات المائية التي قد تشكل خطورة عليهم وعلى مرافقيهم.

من ناحيته، نسق مدير إدارة مرور شقراء المقدم فهد العصيمي مع إدارة الدفاع المدني والجهات المعنية في بلديات شقراء والقصب وأشيقر، وإدارة الطرق والجهات المعنية؛ لمتابعة الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة.