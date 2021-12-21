القبض على محتجز الرهائن في باريس.. والشرطة: "أصغى لصوت العقل"

وزير الداخلية الفرنسي عبر "تويتر": تم اعتقاله دون أن يصاب أحد بأذى

أعلنت السلطات الفرنسية اعتقال المسلح الذي احتجز رهينتين في العاصمة باريس أمس الإثنين.

وكتب وزير الداخلية الفرنسي جيرار درمانين، عبر "تويتر"، صباح اليوم، أنه تم اعتقال محتجز الرهائن دون أن يصاب أحد بأذى وفق "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، قالت شرطة باريس إن الرجل الذي احتجز امرأتين في الدائرة 12 بباريس عصر الإثنين، أفرج عن إحداهما بعد ست ساعات، وأن المفاوضات معه مستمرة.

وجاء اعتقال محتجز الرهائن بعدما "أصغى لصوت العقل أخيرا"، حسبما ذكرت شرطة باريس، وأفرج عن الرهينة الثانية.