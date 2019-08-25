رسالة تهديد من مجهول لشقيق "مفقودة تركيا": "الأمانة بخير.. لا تلعب بذيلك"!

تطور ديناميكي في قضية اختفائها ينتهي بإغلاق الهاتف.. والقنصلية شاهدة وتتابع

أوضح شقيق "مفقودة تركيا" أنه تلقّى رسالة على "الواتساب" من مجهول ادعى أن شقيقته لديهم، بعد اختفائها قبل نحو أسبوع وأكثر، وأكد الشخص المرسل أن "الأمانة بخير، ولا تلعب بذيلك" -حسب تعبيره- وطالَبَ أخاها بعدم تصعيد الموضوع، بعدها أغلق الهاتف دون إخطارهم عن مكان الضحية.

وتأتي هذه التطورات الديناميكية بعد اختفاء "مفقودة تركيا" الأربعاء قبل الماضي عندما كانت بصحبة زوجها وأطفالها، وخرجت لشراء بعض المستلزمات وتوارت عن الأنظار.

وقال شقيقها لـ"سبق": "تلقيتُ أول أمس، رسالة على الواتساب قال مرسلها إن شقيقتي لديهم وبخير، وهددنا بعدم تصعيد الموضوع ثم أقفل هاتفه".

وأوضح: "كان مندوب السفارة لدينا ووثّق الرسالة، وخاطبوا الأمن التركي، وحقيقة هم متعاونون معنا، ونتطلع للأكثر، ونرجو الضغط على الجانب التركي".

واختتم: "هذه المراسلة تثبت أن أختي مختطفة؛ لكن يبقى على الجانب التركي التثبت من هوية المرسل ومعرفة صحة ادعائه، وفك رموز هذا الاختفاء المفاجئ".