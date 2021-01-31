الإسباني بابلو ماشين مدربًا للعين

أعلن نادي العين رسميًا، عن اسم مدربه الجديد الذي سيقود الفريق خلفًا للألماني مايكل سكيبه الذي تمت إقالته منذ أيام قليلة.

وكشف نادي العين عن تعيين الإسباني بابلو ماشين مدربًا للفريق الأول والذي سبق ودرب أندية؛ نومانسيا وجيرونا وإشبيلية وإسبانيول وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

وكان مجلس إدارة نادي العين برئاسة مازن بن رداد قد قرر إقالة المدرب مايكل سكيبه من تدريب الفريق كمحصلة للنتائج السيئة التي سقط فيها هذا الموسم بدوري المحترفين.