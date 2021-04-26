استشاري يحذر من الحجامة لمرضى القلب ذوي "مسيلات الدم"

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من إجراء الحجامة لمريض القلب الذي يأخذ مسيلات للدم.
وقال "النمر" عبر حسابه في تويتر: الحجامة لا تنفع مريض القلب الذي يأخذ مسيلات للدم؛ بل تضره بسبب احتمالية فقدان كمية كبيرة من الدم.
وأضاف: الأخطر من ذلك عندما يقول له شخص في مركز الحجامة "أوقف المسيلات أسبوع ثم خذ الحجامة"، مما قد يسبّب جلطةً في القلب.
الدكتور خالد النمر يدقّ ناقوس الخطر من احتمال حدوث جلطة
حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من إجراء الحجامة لمريض القلب الذي يأخذ مسيلات للدم.
وقال "النمر" عبر حسابه في تويتر: الحجامة لا تنفع مريض القلب الذي يأخذ مسيلات للدم؛ بل تضره بسبب احتمالية فقدان كمية كبيرة من الدم.
وأضاف: الأخطر من ذلك عندما يقول له شخص في مركز الحجامة "أوقف المسيلات أسبوع ثم خذ الحجامة"، مما قد يسبّب جلطةً في القلب.