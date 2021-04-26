استشاري يحذر من الحجامة لمرضى القلب ذوي "مسيلات الدم"

الدكتور خالد النمر يدقّ ناقوس الخطر من احتمال حدوث جلطة

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، ‏من إجراء الحجامة لمريض القلب الذي يأخذ مسيلات للدم.

وقال "النمر" عبر حسابه في تويتر: ‏الحجامة لا تنفع مريض القلب الذي يأخذ مسيلات للدم؛ بل تضره بسبب احتمالية فقدان كمية كبيرة من الدم.

وأضاف: الأخطر من ذلك عندما يقول له شخص في مركز الحجامة "أوقف المسيلات أسبوع ثم خذ الحجامة"، مما قد يسبّب جلطةً في القلب.

2

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442 02:56 PM

الدكتور خالد النمر يدقّ ناقوس الخطر من احتمال حدوث جلطة

استشاري يحذر من الحجامة لمرضى القلب ذوي "مسيلات الدم"

ذياب الشمري

الرياض

0 687

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، ‏من إجراء الحجامة لمريض القلب الذي يأخذ مسيلات للدم.

وقال "النمر" عبر حسابه في تويتر: ‏الحجامة لا تنفع مريض القلب الذي يأخذ مسيلات للدم؛ بل تضره بسبب احتمالية فقدان كمية كبيرة من الدم.

وأضاف: الأخطر من ذلك عندما يقول له شخص في مركز الحجامة "أوقف المسيلات أسبوع ثم خذ الحجامة"، مما قد يسبّب جلطةً في القلب.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021