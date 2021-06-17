"الطيران المدني" يؤكد إكمال تسجيل بيانات التحصين للمسافرين القادمين للمملكة قبل المغادرة

أصدر تعميماً لشركات الطيران

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً لجميع شركات الطيران بشأن أهمية التأكد من أن المسافرين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين ومرافقيهم قد أكملوا تسجيل بيانات التحصين قبل المغادرة، وذلك من خلال الرابط 2u.pw/C9Ab2، للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل مدة انتظارهم في منافذ الدخول.



ويشمل التسجيل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين، تماشياً مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول.