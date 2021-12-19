جامعة المجمعة.. نجاح أول عملية تنظير للقصبات الهوائية في المنطقة

لطفلة عمرها ١٣ عامًا تعاني كحة مزمنة وخرجت من المستشفى لصحة جيدة

أجرى فريق طبي من كلية الطب بالجامعة بالتعاون مع مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة؛ أول عملية تنظير للقصبات الهوائية لدى الأطفال، وذلك عندما قام الفريق الطبي بعمل منظار للجهاز التنفسي لطفلة تبلغ من العمر ١٣ عامًا، تعاني من كحة مزمنة والتهابات رئوية متكررة استدعت تنويمها بشكل متكرر في العديد من مستشفيات منطقة الرياض.

وعن تفاصيل المنظار قال رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن محمد العليان أستاذ طب الأطفال المشارك واستشاري صدرية الأطفال: "تم عمل تنظير مرن للقصبات الهوائية تحت التخدير العام؛ حيث تم فحص القصبات الهوائية وفصوص الرئتين تَبيّن فيها وجود كميات كبيرة من الإفرازات المخاطية في الفص السفلي للرئة اليسرى أدى إلى إقفال الفص بالكامل، وتم التعامل معه بحقن المحلول الملحي "كلوريد الصوديوم" في المناطق المقفلة بالإفرازات المخاطية، تبعه سحب جميع تلك الإفرازات؛ مما أدى لفتح الفصوص المقفلة، وتم إرسال عينة للفحص المخبري".

وتم استثناء وجود أي عيوب خلقية، أو نزيف، أو التهابات أخرى، أو أجسام مبتلعة غريبة في قصبات وفصوص الرئتين؛ حيث لم تحصل أي مضاعفات أثناء عمل المنظار ولله الحمد، وغادرت الطفلة المستشفى في اليوم التالي وهي بصحة ممتازة بعد أن وضعت لها الخطة العلاجية.

وتعد تلك العملية الأولى من نوعها بالمنطقة والمحافظات المجاورة، وتمت -ولله الحمد- تحت إشراف طبي متخصص بمشاركة استشاري التخدير د. محمد بن سعد البقمي، واستشاري التخدير د. كامل إبراهيم، وأخصائي التخدير د. فارس سليمان الدبيخي، وأخصائية العلاج التنفسي عائشة الهايم.