لافتقاره للاشتراطات الصحية.. أمانة مكة تُغلق مصنعاً للمياه تهالكت أجهزة التحليه فيه

خلال جولات مراقبي بلدية العزيزية.. والمالكي أكَّد حرص الأمانة على صحة الجميع وسلامتهم

أغلقت أمانة العاصمة المقدّسة مصنعاً مخالفاً للمياه بمكة المكرّمة، وذلك لافتقاره للاشتراطات الصحية وتهالك أجهزة التحلية.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي؛ أن مراقبي البلدية أثناء جولاتهم الميدانية تمكنوا من ضبط المصنع المخالف لبيع المياه، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، مؤكداً أن المصنع لم يلتزم بالإجراءات الصحية والنظامية، حيث لوحظ تهالك أجهزة تحلية المياه، والافتقار إلى الاشتراطات الصحية ووسائل السلامة.

وأكَّد حرص أمانة العاصمة المقدّسة على صحة الجميع وسلامتهم وردع المخالفين وحماية المستهلكين، داعياً إلى الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات عبر مركز البلاغات 940 أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالأمانة.