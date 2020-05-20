بسبب حالة إيجابية .. لاعبو سلافيا براغ في الحجر الصحي

أعلن رئيس نادي سلافيا براغ التشيكي أن جميع لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي، سيوضعون في الحجر الصحي بعد حالة إيجابية لأحد أعضاء الفريق من وباء "كوفيد-19".

وكانت رابطة الدوري التشيكي أعلنت في وقت سابق اليوم أنها أجرت 1442 فحصًا للاعبي الدرجتين الأولى والثانية أسفرت عن حالتين إيجابيتين.

وقال رئيس متصدر الدوري المحلي ياروسلاف تفرديك في حسابه على تويتر إن لاعبي فريقه وضعوا في الحجر الصحي حتى الخميس، مشيرًا إلى أن اللاعبين الذين سيستأنفون منافسات الدوري الثلاثاء المقبل 26 مايو الحالي ضد ملادا بوليسلاف، فريق اللاعب الآخر الذي جاءت نتيجة فحصه إيجابية، سيخضعون لفحوص جديدة يومي الجمعة والاثنين.

وأضاف "الفريق يتوقع تنظيم حصة تدريبية أولى بعد ظهر يوم الجمعة بالنظر إلى نتيجة الفحص"، موضحًا "نريد أن نلعب الثلاثاء في حال جاءت نتيجة الفحص الثاني الاثنين المقبل سلبية".