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حضر لطوارئ المستشفى العام وكان يعاني نزيفًا داخليًا وتهتكًا بالكبد

تربة.. جراحة الـ 4 ساعات تنقذ مريضًا بعد سقوطه من "فوق نخلة"

استقبل طوارئ مستشفى تربة العام اليوم حالة لمريض تعرض لسقوط من نخلة بإحدى المزارع، مما أدى لحدوث نزيف داخلي وتهتك بالسطح العلوي الخلفي من الكبد، وعلى الفور تم إدخال الحالة لقسم العمليات والسيطرة على النزيف.

واستغرقت العملية 4 ساعات وتكللت ولله الحمد بالنجاح، وتم إبقاؤه تحت الملاحظة والاطمئنان على حالته .