اشتعال شحنة بطاريات بوزن 19 طنًّا قبل شحنها على طائرة بمطار الدمام

كانت متجهة لأمستردام.. وفِرق الإطفاء باشرت الحريق.. وجارٍ التحقيق بالحادث

علمت مصادر "سبق" أن شحنة بمطار الدمام كانت محملة بالبطاريات بمنطقة التخزين، واحترقت قبيل شحنها، حيث كانت الشحنة بوزن 19 طنًا، مفترض أن تشحن على طيران KLM الهولندي ليتم نقلها إلى مطار فرانكفورت بألمانيا وذلك عبر مطار أمستردام.

وتفصيلاً، باشرت فرق الإطفاء بمطار الملك فهد الدولي بالدمام الحريق والتعامل معه، حيث كانت الشحنة ستُشحن عبر طائرة ركاب متجهة لأمستردام، ويجري الآن عمليات التحقيق بالحادثة.