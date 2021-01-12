النصر ينشر التقرير الطبي لإصابة لاعبيه.. وحمدالله يغادر لبلاده

نشرت إدارة نادي النصر التقرير الطبي الصادر عن الشريك الطبي للنادي حول إصابات لاعبي الفريق الكروي الأول.

وأكد التقرير أن إصابة هداف الفريق المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله هي عبارة عن تمزق في العضلة الضامة، دون أن يحدد المدة التي يحتاج إليها اللاعب للعودة للملاعب.

وقد وافقت إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت على مغادرة اللاعب إلى بلاده لإكمال علاجه؛ حتى يعود في أتم الجاهزية للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق.

وكانت تقارير إعلامية قد أوضحت أن إدارة النصر وافقت على سفر حمدالله بشرط واحد، هو توقيع على التزام بالعودة مجددًا بعد انتهاء مدة الإجازة المحددة له، وهو ما وافق عليه اللاعب فورًا.

وأشار التقرير الطبي أيضًا إلى أن المدافع الكوري الجنوبي كيم جين سو يوجد في بلاده لمواصلة برنامجه العلاجي بعد أن أجرى عملية جراحية قبل ثلاثة أسابيع نتيجة إصابته بقطع كامل في وتر القدم، مؤكدًا أن اللاعب يستخدم الجبيرة، ولا يُسمح له بالمشي الآن.

في حين كشف التقرير عودة اللاعب أيمن يحيى للتدريب بالكرة اليوم الثلاثاء بعد أن أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي بسبب الإصابة بعضلات البطن.

فيما لا يزال الكابتن عبدالفتاح عسيري يواصل برنامجه التأهيلي في صالة الحديد نتيجة تعرضه لإصابة في عضلة الساق قبل أكثر من أسبوعين.