"الصحة": تسجيل 1187 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1176 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 30 يوليو 2021، تسجيل 1187 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 524584 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1176 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 505,003 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8226 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11355 والحالات الحرجة 1395 حالة.