الكويت.. منع الدخول للبلاد لغير الكويتيين لمدة أسبوعين وإغلاق الأنشطة التجارية

وقف تأجير القاعات والخيام ومنع التجمعات وإغلاق صالات المطاعم

قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم منع دخول غير الكويتيين إلى البلاد لمدة أسبوعين ابتداءً من الأحد القادم؛ وذلك في إطار التدابير المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

كما قرر المجلس - بحسب ما أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المرزم - إغلاق الأنشطة التجارية كافة، باستثناء الصيدليات ومنافذ تسوق الأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية، مع الإبقاء على خدمة التوصيل والطلبات الخارجية؛ وذلك من الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحاً.

ويشمل قرار مجلس الوزراء الكويتي، وقف تأجير القاعات والخيام، ومنع التجمعات بما فيها الاحتفالات، وإغلاق صالات المطاعم والاكتفاء بالطلبات الخارجية والتوصيل.

وأضاف أن المجلس قرر أيضاً تطبيق الحجر المؤسسي لدى أحد الفنادق المحلية على القادمين إلى البلاد لمدة سبعة أيام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل بمنصة (كويت مسافر) على أن تستكمل مدة الحجر المقررة سبعة أيام أخرى في المنزل.



يذكر أن الكويت سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 756 إصابة جديدة بكوفيد 19 ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة فيها إلى 167410 فيما سجلت حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 961 حالةً.

