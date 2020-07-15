كورونا حول العالم.. أكثر من 13 مليون إصابة

جونزهوبكنز: بلغ إجمالي الوفيات 578 ألف حالة

سجلت آخر الإحصائيات لفيروس كورونا حول العالم، تجاوز عدد الإصابات أكثر من 13 مليون إصابة.

وأفاد موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 13.323.000 إصابة، فيمل بلغ إجمالي الوفيات 578 ألف حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ أكثر من 7 ملايين حالة.

فيروس كورونا الجديد

0

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 10:22 AM

جونزهوبكنز: بلغ إجمالي الوفيات 578 ألف حالة

كورونا حول العالم.. أكثر من 13 مليون إصابة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 175

سجلت آخر الإحصائيات لفيروس كورونا حول العالم، تجاوز عدد الإصابات أكثر من 13 مليون إصابة.

وأفاد موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 13.323.000 إصابة، فيمل بلغ إجمالي الوفيات 578 ألف حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ أكثر من 7 ملايين حالة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020